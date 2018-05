ARNHEM - Op de A12 heeft woensdagochtend, ter hoogte van knooppunt Waterberg, een ongeval plaatsgevonden waarbij vijf personenauto's en twee vrachtwagens betrokken waren.

Het verkeer in de richting van Utrecht moest lange tijd via de linkerrijstrook, wat zorgde voor flinke vertraging. Rond 11.45 uur was de file opgelost.