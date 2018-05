Deel dit artikel:











VIDEO: Zo word je Shrek in 3 uur tijd Daniel Wolters als Shrek Esther bij de cast van de musical Shrek

WAGENINGEN - Je moet er even een tijdje voor stil blijven zitten, maar dan zie je er ook echt uit als Shrek. Acteur Daniel Wolters staat de komende dagen als het groene sprookjesfiguur op het podium in Wageningen en daarvoor moet hij elke dag een paar uur in de grime.

In totaal kost het ruim drie uur de tijd om het masker op zijn gezicht te maken. En dat ziet er in 25 seconden zo uit... De tekst gaat verder onder de video. Musicalvereniging Sempre Sereno uit Wageningen vierde vorig jaar haar 60-jarig jubileum in Wageningen en is daarmee de oudste musical vereniging van Nederland. Elk jaar komen ze met een nieuwe productie en dit jaar hebben ze gekozen voor de musical Shrek. De keuze om deze sprookjesmusical op de planken te brengen blijkt een goede van Sempre Sereno want nog niet eerder werden er zoveel kaarten verkocht. Er zijn al bijna 2300 kaarten over de toonbank gegaan. Musicalvereniging Sempre Sereno staat vanaf vanavond vier avonden lang met Shrek in Theater Junushoff in Wageningen. Presentatrice Esther Stegeman ging voor UIT met Esther langs bij de repetities: Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl