Erfgoedfestival van start met Spel zonder Grenzen op de markt in Arnhem

ARNHEM - Het was jarenlang een groot succes op de Nederlandse televisie en vandaag keert het terug naar Gelderland. Met het Spel zonder Grenzen opent vanmiddag het Erfgoedfestival Over Grenzen. Twee maanden lang organiseren tientallen musea, toneelverenigingen en stichtingen in totaal 200 activiteiten om de rijke geschiedenis van Gelderland als grensprovincie te vieren.

Het thema grenzen bepaalt voor een belangrijk deel de identiteit van Gelderland. Tweeduizend jaar geleden liep de noordgrens van het Romeinse Rijk langs de Nederrijn en daarmee dwars door de huidige provincie Gelderland. In de middeleeuwen hoorden gebieden die nu bekend staan als Noord- en Midden-Limburg eeuwenlang bij Gelderland en in de Tachtigjarige Oorlog ontstonden grenzen tussen protestantse regio's en katholieke regio's.

Voorstellingen en fietsroute

Ook in Limburg en Duitsland doen musea en historische verenigingen mee aan het Erfgoedfestival. Er is een fietsroute langs de grenzen van het oude Hertogdom Gelre van 900 kilometer. Een blogger fietst vanaf vandaag het volledige parcours en houdt zijn avonturen bij in een weblog.

Door heel Gelderland zijn twee maanden lang openluchtvoorstellingen die een grensverhaal tot leven wekken. De opening van het Erfgoedfestival is vanmiddag op de Markt in Arnhem met het Spel zonder Grenzen. De vier voormalige kwartieren van Gelderland strijden daar tegen elkaar. De start is om 13.00 uur. Iedereen mag meespelen of komen kijken.