Historische vakantiewoning krijgt nieuwe plek Foto: Omroep Gelderland

WARNSVELD - De demontage van de voormalige, historische vakantiewoning in Warnsveld is in volle gang. De woning krijgt een plek bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. De gemeente Zutphen heeft het houten huis aangeboden en werkt mee aan de verhuizing.

Het huisje werd in 1936 gebouwd door de Joodse familie Gies. De huidige eigenaar wil het pand slopen om er nieuw te kunnen bouwen. Het Nederlands Openluchtmuseum (NOM) is blij met de aanwinst, omdat het huisje symbool staat voor onderduiken en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. De woning is in aanwezigheid van zoon Frits Gies (87) overgedragen aan het Openluchtmuseum. Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video): Het Openluchtmuseum is fondsenwerving gestart om de verhuizing en bouw te bekostigen. De gemeente Zutphen draagt, mogelijk samen met de provincie, 50.000 euro bij aan de operatie. De onderduikwoning wordt nu eerst opgeslagen en zal waarschijnlijk pas over twee jaar voor publiek te zien. Zie ook: Joods onderduikhuis van Warnsveld naar Openluchtmuseum Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl