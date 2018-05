'Dit is een groot verlies voor Ede', brand verwoest opleidingsinstituut

De woordvoerder stelt dat er voor omwonenden geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het kan zijn dat de brand in de omgeving nog kan worden geroken, maar deuren en ramen hoeven niet meer gesloten te blijven. Dat was eerder wel het geval omdat de rook kilometers ver weg trok.

De brand werd even voor 23.00 uur gemeld. Diverse korpsen bestreden het vuur. De vlammen sloegen tientallen meters hoog uit het dak.

ROVC geeft trainingen en opleidingen aan technisch personeel. Jaarlijks gaan meer dan 13.000 mensen ernaartoe. De lessen gaan woensdag niet door. Volgens de woordvoerder van de brandweer wordt er gezocht naar alternatieve locaties om de lessen door te kunnen laten gaan.

Het was de tweede grote brand in enkele dagen tijd in Ede. Op Eerste Pinksterdag woedde ook een brand op industrieterrein Frankeneng.

