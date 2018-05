Brand in grote loods Wageningen

WAGENINGEN - In een loods aan de Rijnhaven in Wageningen woedde woensdagochtend een grote brand.

Het was de tweede grote brand in korte tijd in de regio. In de nacht van dinsdag op woensdag was er ook al een grote brand aan de Galvanistraat in Ede.

De brand in Wageningen werd om 5.15 gemeld. Anderhalf uur later was de brand onder controle en kon het pand, waar diervoeder lag opgeslagen, geventileerd worden. Er vielen geen gewonden.