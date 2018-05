'Napalmmeisje' vertelt en signeert in Ermelo

ERMELO - Ze werd het gezicht van de verschrikkingen van de Vietnamoorlog, en dinsdagavond was ze in Ermelo; Kim Phuc. In 1972 werd ze wereldberoemd toen ze naakt en huilend gefotografeerd werd net nadat de Amerikanen napalmbommen op haar dorp hadden gegooid.

De foto van fotograaf Nick Ut werd destijds verkozen tot World Press Photo 1973 en is een van de meest bekende foto's van de oorlog in Vietnam.

Volwassen

Inmiddels is ze een volwassen vrouw (oma zelfs) en is ze in Nederland om haar boek 'Het napalm meisje' te promoten en haar verhaal te vertellen. Phuc, die nadat ze zwaar verminkt raakte talloze keren geopereerd moest worden, woont inmiddels in Canada en heeft zich bekeerd tot het christendom.

Vergeving

Tijdens een uitgebreid vraaggesprek over haar leven in de Immanuelkerk in Ermelo kwam ook meermaals het geloof naar voren, bijvoorbeeld als het gaat om vergeving van degenen die verantwoordelijk waren voor het bombardement. 'Ik wil dat iedereen die de foto ziet niet kijk naar dat meisje dat slachtoffer is, maar ziet dat ze een vrouw is geworden die oproept tot vrede en vergeving', zegt ze.

'Iedereen kent haar'

Later op de avond signeerde ze in boekhandel Riemer en Walinga even verderop. En dat is toch wel bijzonder vond Elise Walinga, eigenares van de boekhandel. 'Het is heel bijzonder. Ik dacht; wat gek dat iedereen haar kent, maar dat eigenlijk niemand haar natuurlijk kent. En nu zit ze hier, en ze heeft een prachtige rode jurk aan. Ze ziet er natuurlijk helemaal niet meer uit als het meisje van toen.'