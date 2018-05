Coalitieakkoord Bronckhorst bijna klaar

BRONKHORST - Het coalitieakkoord in de gemeente Bronckhorst is bijna klaar. Dat zei formateur Gerard van den Hengel dinsdagavond.

Van den Hengel was enthousiast over de grote belangstelling van inwoners voor de inloopavond die de drie formerende partijen in Bronckhorst hadden georganiseerd. Ondanks dat de drie beoogde coalitiepartijen, Gemeentebelangen Bronckhorst, VVD en GroenLinks idealistisch gezien ver uit elkaar liggen, 'zorgt de wil om eruit te komen voor hele mooie dingen', aldus de formateur.

Van den Hengel hoopt dat aan het einde van de week het coalitieakkoord er ligt. De punten die dinsdagavond zijn aangedragen worden meegewogen. Donderdagavond vindt nog een inloopavond plaats voor alle politieke partijen in Bronckhorst 'omdat we het proces open, met coalitie en oppositie willen voeren'.