Grote brand bij opleidingsinstituut in Ede

De brand werd even voor 23.00 uur gemeld. Diverse korpsen bestrijden het vuur.

De brandweer kan het pand nog niet betreden. 'Dat is te gevaarlijk', zegt een woordvoerder. 'Het vuur wordt van buitenaf bestreden.'

(de tekst loopt door onder de video)

NL-alert vanwege rook

Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verzonden. Mensen wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. In de nabije omgeving staan geen woningen, maar de rook trekt kilometers ver weg.

ROVC geeft trainingen en opleidingen in de techniek. Jaarlijks gaan meer dan 13.000 mensen ernaartoe.

Tweede brand in enkele dagen

Het is de tweede grote brand in enkele dagen tijd in Ede. Op tweede pinksterdag woedde brand op industrieterrein Frankeneng, ongeveer een kilometer verderop.

Daarbij kwam asbest vrij. Diverse bedrijven kunnen nog niet open.

