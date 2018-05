'Wooncomplex met ouderen in Nijmegen brandgevaarlijk'

De gemiddelde leeftijd van de bewoners in de Meiberg is 84 (foto: Zembla)

NIJMEGEN - Wooncentrum de Meiberg in Nijmegen is brandgevaarlijk. Dat stelt het televisieprogramma Zembla in de uitzending van woensdagavond.

'Volgens mij hadden ze die brief beter niet kunnen versturen'

Veel bewoners zijn geschrokken van die conclusie. Dinsdagavond zat een aantal van hen te kaarten in een gemeenschappelijke ruimte en het programma van Zembla is hét gespreksonderwerp van de avond. 'Als onze veiligheid in het geding komt, dan moeten ze er af.' Eén bewoner geeft aan dat er wel eerst brand moet zijn, wil er een gevaarlijke situatie ontstaan. Maar een ander zegt dat er juist vorige week nog brand was door plakband om een lamp dat was gaan smelten.

De brief van Woongenoot stelt haar niet gerust. 'Ik heb er nog nooit over nagedacht en nou door alles ga je nadenken. Dan denk je: als het maar niet gebeurt... Volgens mij hadden ze die brief beter niet kunnen versturen.'

(tekst gaat verder na de video)

Isolerende gevelbekleding

Het brandgevaar komt door de isolerende gevelbekleding die in 2014 is aangebracht. Daardoor zou een brand zich net zo snel kunnen verspreiden als de brand in 2017 bij de Grenfell Tower in Londen, waarbij 72 doden vielen. In de 161 appartementen van de Meiberg wonen mensen met een gemiddelde leeftijd van 84 jaar.

Zembla ging met een brandexpert langs bij de Meiberg en zijn oordeel is glashard: 'Als je een uitslaande brand hebt, dan is het gewoon een gevaarlijke gevel.'

Het vuur kan zich razendsnel verspreiden

De programma-makers hebben het bouwdossier opgevraagd bij de gemeente Nijmegen en daarin staat dat de gevelpanelen voldoen aan klasse B, oftewel: heel moeilijk brandbaar. Maar dat geldt alleen als het materiaal achter het paneel onbrandbaar is. Terwijl er bij de Meiberg juist zeer brandbaar isolatiemateriaal achter zit. En tussen de panelen zitten kieren.

Bovendien zit er een luchtlaag achter de panelen, waardoor er bij brand een zogeheten schoorsteeneffect kan ontstaan. Dat betekent dat de hitte, als die eenmaal achter de platen zit, zich heel snel naar boven kan verspreiden en zich heel snel kan ontwikkelen. Het noodlottige effect daarvan bleek vorig jaar juni bij de Grenfell Tower in Londen.

Ruud van Herpen, directeur van ingenieursbureau Nieman, benadrukt dat altijd het geheel getest moet worden in plaats van alleen de gevelplaten. Bovendien weegt volgens hem extra zwaar dat hier 161 oudere mensen wonen. 'Als dit een kantoorgebouw zou zijn, zou je zeggen: daar is iedereen mobiel, iedereen is wakker. Maar op het moment dat er geslapen wordt, neemt het risico toe.'

Gevel goed brandbaar

Naar aanleiding van het onderzoek van Zembla heeft Woongenoot inmiddels de gevel als geheel laten testen. Daaruit blijkt dat de gevel niet voldoet aan de op een na veiligste brandveiligheidsklasse B (heel moeilijk brandbaar) maar aan klasse D: goed brandbaar.

De gemeente Nijmegen bevestigt dat de werkelijke situatie afwijkt van de vergunde situatie. Een gemeentewoordvoerder laat Zembla telefonisch weten: 'Als ik u goed begrijp dan begrijp ik dat er gebouwd is in afwijking van de vergunning. Ja, dat mag natuurlijk niet.' Op de vraag waarom Nijmegen daar zelf niet achter is gekomen, antwoordt hij: 'Die vergunningverlening is vaak een papieren zaak.'In een brief van Woongenoot die op 22 mei aan de bewoners is verstuurd, staat dat er na eigen onderzoek geen sprake is van een onveilige situatie omdat er in de gevels geen kozijnen zitten. Op de beelden van Zembla is echter te zien dat daarin wel ramen zitten. Bij Woongenoot was nog niemand bereikbaar voor commentaar.