Nieuw festival Camp Moonrise gaat niet door

VOORST GEM VOORST - Camp Moonrise gaat niet door. Er zijn te weinig kaarten verkocht voor het festival dat in juni voor het eerst zou worden gehouden bij Bussloo.

Onder anderen Lamb, Seun Kuti & Fela’s Egypt 80, Antal, Soul Clap en Joy Orbison zouden komen optreden op het festival dat van 22 t/m 24 juni zou worden gehouden. 'We zijn door tegenvallende kaartverkoop genoodzaakt het festival te annuleren', schrijft de organisatie op haar website.

'Ja, we weten het: het is bizar en we balen er gigantisch van', aldus de organisatie. 'We kunnen het zelf amper bevatten en willen het liever ook niet geloven. Sterker nog; we zouden zelf dolgraag willen dat het doorgaat, maar dat is puur vanuit liefde en niet verantwoord.'

Geld terug

Mensen die een kaartje hebben gekocht voor het driedaagse festival krijgen binnen twee weken hun geld terug, meldt de organisatie. Ze krijgen daarover nog een e-mail met informatie.

De organisatie van Camp Moonrise was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar.