Coalitie Lingewaard heeft programma rond; Aart Slob nieuwe wethouder

BEMMEL - De nieuwe coalitie van de gemeente Lingewaard heeft het programma voor de komende vier jaar rond.

De formateur en de fractievoorzitters van VVD, Lokaal Belang Lingewaard, CDA en lingewaard.NU ondertekenden dinsdagavond in kasteel De Kinkelenburg het coalitieakkoord. Het programma heeft de titel Samen bouwen aan Lingewaard meegekregen.

De vier beoogde wethouders worden donderdag in een openbare raadsvergadering in De Valom in Huissen benoemd:

Helga Witjes (VVD)

Johan Sluiter (LBL)

Aart Slob (CDA)

Theo Janssen (lingewaard.NU)

Slob is de nieuwkomer in het college. Hij volgt Theo Peren op. Slob is 50 jaar, komt uit Doornenburg en is momenteel directeur bedrijfsvoering bij zorginstelling Pluryn.

