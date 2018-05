Fabio Jakobsen pakt derde zege van het seizoen

GRIMSTAD - Wielrenner Fabio Jakobsen uit Heukelum heeft de eerste etappe in de Ronde van de Fjorden gewonnen.

De renner van Quick-Step was in de Noorse etappekoers de snelste in de massasprint. Hij troefde in een rit over 191 kilometer van Lindesnes naar Grimstad Moreno Hofland en Timo Roosen af. De ervaren Noor Edvald Boasson Hagen werd vijfde.

Het was voor Quick-Step al de 34ste overwinning van het seizoen. Voor Jacobsen (21) is het zijn derde zege van het seizoen. Hij won eerder de Scheldeprijs en Nokere Koerse.

De etappekoers in Noorwegen duurt drie dagen.