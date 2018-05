Van Vleuten grijpt naast eindzege in Spanje

IURRETA - Het is wielrenster Annemiek van Vleuten niet gelukt om de Spaanse rittenkoers Emakumeen Bira op haar naam te schrijven.

De Wageningse moest op de slotdag de leiderstrui afstaan aan haar ploeggenote Amanda Spratt. De Australische won de vierde etappe na een lange solo.

Van Vleuten eindigde in het eindklassement als tweede. De wereldkampioene tijdrijden reed twee dagen in de leiderstrui na haar winst in de tijdrit. Anna van der Breggen werd derde. Zij behoudt de leiding in de Women's World Tour.