Kamer verwerpt meeste moties Lelystad Airport

WEZEP - De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag bijna alle moties over Lelystad Airport weggestemd. Zowel moties tegen als voor de ontwikkeling van de luchthaven haalden het niet.

Dat meldt Omroep Flevoland. Een motie van ChristenUnie en D66, die de minister oproept om de knelpunten met vliegroutes bij Wezep op te lossen, werd niet in stemming gebracht. De fracties willen eerst een technische briefing van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) afwachten, waarin nader op de problemen wordt ingegaan. Die briefing staat gepland in juni.

Alle linkse fracties spraken zich uit tegen een motie van het CDA om alle adviezen over te nemen, die de Commissie voor de milieu-effectrapportage (mer) heeft gedaan over de mer van het vliegveld. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger stelde in een stemverklaring dat de commissie zelf aangeeft dat de milieu-effecten niet helder zijn, zolang het luchtruim niet opnieuw is ingedeeld en er hogere vliegroutes zijn.

De Kamer ging ook niet mee met de motie van de PVV om Schiphol voor 2020 extra te laten groeien, nu de opening van Lelystad nog twee jaar is uitgesteld. Wel steunde de Kamer een VVD-motie om de positie van Schiphol als mainport voor Nederland 'te koesteren'.

De moties volgden op het debat van 16 mei.