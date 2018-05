Frans begraaft zijn 400 jaar oudere achterneef

Ongeveer een jaar geleden kreeg Frans een bizar verzoek: of hij zijn DNA wilde afstaan. Dat was nodig om te onderzoeken of hij misschien de nazaat was van een 400 jaar oud skelet dat was gevonden in een kerk in Friesland.

Onderzoekers meenden in die kerk namelijk de 17e eeuwse kolonel Schelte van Aysma gevonden te hebben en na speurwerk in zijn familiestamboom kwamen zij tot de ontdekking dat hij nog één mannelijke nazaat had die een DNA-match zou kunnen opleveren. Dat was Frans. En wat bleek: hij is inderdaad een nazaat van de kolonel. Daarom was hij woensdag eregast bij de herbegrafenis in de grafkelder van de kerk van het Friese Schettens.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Grafkelder

Het skelet is ontdekt door conservator Jeroen Punt van het Nationaal Militair Museum en amateurhistoricus André Buwalda. Zij kwamen tijdens onderzoek naar helmen van gestorven militairen terecht in de kerk van Schettens.

De twee vermoedden dat een helm waarschijnlijk toebehoorde aan de in 1637 gestorven kolonel Schelte van Aysma. Later stuitte Buwalda tijdens restoratiewerkzaamheden aan de kerk op een muur. Die bleek van een grafkelder te zijn waarvan niemand meer wist dat die er was.

Wie is Schelte van Aysma?

In de kelder zijn vijf skeletten gevonden, maar welke van Schelte van Aysma is en wie al die andere mensen zijn, is dan nog een raadsel. André Buwalda pluist de stamboom van de Van Aysma's na en komt uiteindelijk uit bij Frans Lauta van Aysma, een verre neef van Schelte. Dat leverde dus een match op. De kolonel streed 40 jaar tegen de Spanjaarden tijdens de 80-jarige oorlog. Daarom is hij woensdag opnieuw begraven met militaire eer.

Frans uit Apeldoorn is een familiegeschiedenis rijker en de onderzoekers kunnen hun geluk niet op. 'De kans dat na 400 jaar een familielid nog een 100 procent match heeft, is heel klein. Van tevoren hadden we dus ook niet gedacht dat we ooit met zekerheid zouden kunnen zeggen welke resten van Schelte waren', legt Buwalda uit.