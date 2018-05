Wolf in Gelderland is onwaarschijnlijk

LUNTEREN - 'Dat een wolf de lammeren in Ede heeft doodgebeten afgelopen weekend is onwaarschijnlijk'. Dat zegt Maurice la Haye van Wolven in Nederland. 'Het zal eerder een vos of hond zijn geweest'.

Afgelopen weekend zijn twee lammeren van eigenaar Bart Kemp uit Lunteren doodgebeten. Ram Leo en ram Rudolf. Kemp is een biologische boer en woordvoerder van NoWolvesNL, een collectief van verontruste schapenhouders.

Geen melding van een wolf in Gelderland

Wolven in Nederland heeft de afgelopen dagen geen meldingen gekregen over wolven in de provincie. 'In Drenthe lijkt een wolf zich definitief gevestigd te hebben, we weten dat ze grote afstanden kunnen afleggen, maar van Drenthe naar Gelderland in een nacht is echt onwaarschijnlijk'. Ook duidt de verwondingen bij Leo en Rudolf niet op een wolf. 'Een wolf zou zijn dier veel meer opeten', aldus la Haye. Bij boer Kemp zijn de lammeren alleen in de nek gebeten.

DNA als bewijsmateriaal

Bij de lammeren van Kemp is DNA afgenomen om vast te stellen welk dier verantwoordelijk is voor de dode lammeren. Volgens la Haye wordt de laatste tijd wel erg vaak gedacht aan de wolf, maar de meeste dieren worden gedood door een vos of een hond uit de buurt. 'Misschien lijkt het onwaarschijnlijk dat een vos een groter lam doodt, toch gebeurt het regelmatig.'

