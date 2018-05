Legen volle kliko in Rivierenland 160% duurder

Een volle kliko aan de straat zetten kost vanaf volgend jaar 18,50 euro in Rivierenland. Dat is zo'n 160% duurder dan de huidige 7,00 euro. De reden: afvalverwerker Avri wil dat het afval beter wordt gescheiden.

De bedoeling is dat de grijze kliko zo leeg mogelijk wordt. Plastic, blik en papier moet zo veel mogelijk worden gescheiden, zodat deze materialen beter gerecycled kunnen worden. Doe je dat niet, dan ga je dat dus flink in de portemonnee voelen.

Afvalverwerker Avri belooft in de regio het aantal ondergrondse containers flink uit te breiden. Dat maakt het voor burgers gemakkelijker om afval in de verschillende bakken achter te laten. Ook hoeven de vuilniswagens minder vaak het rondje te rijden langs alle woningen.

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat verder onder de video.

Keerzijde

Het plan heeft niet alleen voordelen, want minder afval betekent voor Avri ook minder inkomsten. En dat moet volgens de Tielse wethouder en Avri-bestuurder Laurens Verspuij gecompenseerd worden. 'De reserves moeten worden aangevuld tot het vereiste niveau, en als dat is gebeurd kunnen de tarieven mogelijk weer omlaag.' In de tussentijd wordt het basistarief, dus ongeacht hoe leeg de kliko's zijn, met 5 euro verhoogd. 'Een tarief om trots op te zijn, want we werken efficiënt en vergeleken met andere afvalverwerkers is dit niets om je voor te schamen.'

Verspuij denkt dat de kosten voor het legen van de afvalcontainers mogelijk eind 2020 weer kan dalen. 'Dan is de provincie verantwoordelijk voor de afvalberg in de regio en kunnen we kosten besparen door samen te werken met andere regio's.'

Tot die tijd is de inwoner van Rivierenland dus sowieso duurder uit. En de inwoners met volle kliko's extra duur.