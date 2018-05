Kindermonitor: ouders kopen alcoholvrij bier voor hun basisschoolkinderen

De Kindermonitor wordt eens in de vier jaar gehouden. Voor het eerst heeft de GGD in de Kindermonitor vragen toegevoegd over het drinken van bijvoorbeeld Radler 0.0 %. De verkoop van deze drankjes is de afgelopen jaren flink gestegen. Bovendien horen medewerkers van de GGD regelmatig op basisscholen -in bijvoorbeeld de Achterhoek- dat kinderen uit groep 7 en 8 al weleens Radler drinken. De vragenlijst is afgelopen najaar naar de ouders verstuurd en woensdag zijn de uitkomsten bekend gemaakt. De vragen gaan onder meer over voeding, leefstijl en psychische gesteldheid. De resultaten zijn hier te vinden.

Alcoholvrij bier, geen goed idee

Van de 12 duizend ouders vindt ongeveer twee-derde het niet goed dat hun kind vóór zijn of haar 18e een glas alcohol drinkt. Het gaat om 68% van de ouders. In 2013 was dit nog 59% en in 2009 45%. Wel koopt 8% van de ouders weleens alcoholvrij bier -zoals Radler 0,0%- voor hun 10-12 jarige kind. Omdat kinderen op deze manier leren dat bier drinken erbij hoort is de GGD niet blij met deze ontwikkeling. De stap naar het drinken van alcohol is dan sneller gezet.

Eerder maakte Omroep Gelderland deze reportage over Radler en de basisschool. De tekst gaat verder onder de video:

Gemiddeld genomen gaat het goed met de kinderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland. 97% van de ouders geeft aan dat hun kind een (zeer) goede gezondheid heeft. Ouders lijken ook steeds bewuster te zijn van de leefstijl van henzelf en die van hun kinderen.

Psychische problemen

Wat wel een zorg is van de GGD, is een toename van het risico op psychosociale problematiek. Bijna een kwart van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar heeft een verhoogde kans op psychische problemen, zoals een depressie. Dit is toegenomen ten opzichte van 2013. Het risico op psychosociale problematiek is hoger bij kinderen van ouders met problemen als geldgebrek, werkloosheid, eigen psychische problemen of een vechtscheiding.

Onderzoek en voorlichting

De Kindermonitor van de GGD Gelderland-Zuid laat vergelijkbare resultaten zien. Volgens de onderzoekers daar is er meer onderzoek nodig naar psychosociale problemen bij kinderen. Meer aandacht voor voorlichting en preventie kan klachten voorkomen.

