Avondvierdaagse Ede afgelast: vrees voor onweer

EDE - De avondvierdaagse in Ede gaat deze dinsdag niet van start, omdat er stevige onweersbuien kunnen vallen. Dat heeft de burgemeester besloten, meldt de organisatie. Het KNMI had code geel afgegeven.

'We dachten zelf dat het wel zou kunnen', zegt een woordvoerster. 'Na 18.00 zou het rustiger worden.' Maar ze voegt eraan dat ze het wel een verstandig besluit vindt. 'Veiligheid voor alles.'

Zo'n 4000 wandelaars zouden op het Marktplein in Ede van start gaan. 'Die gaan nu dus lekker naar huis.' De vierdaagse in Ede wordt nu een driedaagse.

Andere vierdaagses gaan door

De avondvierdaagse in Beekbergen is gewoon van start gegaan. 'We hebben gezegd: het is op eigen risico. Maar het ziet er goed uit hoor', zegt een woordvoerster. 'Het drupte net een beetje, maar daar kunnen wandelaars wel tegen. Er zijn zeker 1000 deelnemers. Ze kunnen kiezen uit 3,5, 7 en 12 kilometer.

Ook de avondvierdaagse in de Bommelerwaard is begonnen. De deelnemers kunnen daar kiezen voor afstanden van 5, 10 en 15 km.

Al was niet iedereen in de Bommelerwaard even enthousiast:

