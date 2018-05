NEC niet verder met Steeven Langil

NIJMEGEN - NEC gaat de optie in het contract van Steeven Langil niet lichten.

De Franse vleugelspits vertrekt daarom uit Nijmegen. Van andere spelers was al bekend dat zij De Goffert zouden verlaten. De aflopende contracten van doelman Joris Dell en middenvelder Janio Bikel werden eerder al opgezegd. Michael Heinloth wil terug naar Duitsland en het keeperstalent Maarten Paes zet zijn carrière voort bij FC Utrecht. Gregor Breinburg zou bij promotie zijn gebleven en Wojciech Golla (foto) keert vermoedelijk terug naar Polen.

De huurlingen Anass Achahbar en Ted van de Pavert melden zich weer bij PEC Zwolle en dat geldt ook voor Calvin Verdonk en Jari Schuurman bij Feyenoord. Met Mo Rayhi is NEC nog in gesprek om zijn aflopende contract te verlengen. De vleugelspits stond in de belangstelling van meerdere clubs.

De aan Go Ahead verhuurde Robin Buwalda (foto) trainde vorige week alweer mee bij Jong NEC en keert in principe volgend seizoen terug in Nijmegen, net als Ragnar Oratmangoen (FC Oss) en Lowie van Zundert (RKC).