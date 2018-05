Over een week is de belevingsvlucht over de Veluwe

WEZEP - Als het weer meezit vliegt woensdagmiddag 30 mei een Boeing van Transavia de nieuwe laagvliegroutes van Lelystad Airport. Op die manier kunnen bewoners ervaren wat het betekent als het vliegveld in de de toekomst open gaat.

In verschillende provincies is onrust ontstaan over de laagvliegroutes van Lelystad Airport, op de Veluwe is men bang voor geluidsoverlast. Het idee ontstond daarom om een vliegtuig als proef de route te laten vliegen. Op die manier kunnen omwonenden een idee krijgen wat voor gevolgen de routes hebben.

Mening delen over ervaringen

De vliegtuigen die vanaf 2020 landen en vertrekken van Lelystad Airport kunnen niet direct gebruikmaken van hogere luchtlagen, omdat ze dan het vliegverkeer van Schiphol in de weg zitten. Daarom moet er lang laag gevlogen worden, voordat een vliegtuig kan stijgen.

Om hoger te vliegen moet er een herindeling komen van het luchtruim, maar dat is niet voor 2023 klaar. Tegenstanders van de laagvliegroutes zijn bang dat ook een herindeling van het luchtruim geen einde maakt aan de laagvliegroutes, ook al is dat een randvoorwaarde voor minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Op 30 mei wordt 's ochtends besloten of de vlucht doorgaat. Als het weer het toelaat wordt tussen 15.30 uur en 21.30 uur de route gevlogen. Tijdens de vlucht wordt het geluid gemeten dat het vliegtuig maakt. Ook kunnen omwonenden online hun ervaringen delen in een zogenoemde belevingsmonitor. De Boeing zal niet landen op Lelystad Airport, omdat de baan nog niet is goedgekeurd voor groot vliegverkeer.

