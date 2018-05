Komst sneltrein en dubbelspoor Doetinchem-Arnhem stap dichterbij

DOETINCHEM - De komst van een RegioExpress-sneltrein tussen Doetinchem en Arnhem is een stap dichterbij. Provincie Gelderland ziet dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem De Huet als kansrijk, wat de snelheid op de verbinding zal bevorderen.

'Dat is belangrijk voor duizenden mensen die dagelijks deze spoorlijn gebruiken om naar huis en naar het werk te gaan', aldus gedeputeerde Conny Bieze.

De optie van de spoorverdubbeling blijkt uit de eerste resultaten van een studie naar de verbetering van de verbinding Arnhem - Winterswijk. 'Ik ben zeer tevreden over de uitkomst van deze studie. Juist door samen te werken met de regio, de vervoerders én ProRail is er nu een alternatief waarmee we op afzienbare termijn de dienstregeling nog beter kunnen maken.' De reistijd zou met de komst van de sneltrein op het traject ingekort kunnen worden met 13 tot 20 minuten.



De RegioExpress zal in beide richtingen in de spits één keer per uur rijden. Hierdoor zal niet alleen de reistijd verkort worden, maar zullen de aansluitingen op intercity's richting Nijmegen en de Randstad ook beter worden. Er zit echter ook een groot nadeel aan de mogelijkheid, namelijk de kosten. Uit de studie blijkt dat de ingrepen tussen de 63 en 80 miljoen zullen kosten, aanzienlijk meer dan er gereserveerd is. Provinciale Staten zal begin 2019 een definitief besluit over de komst van dubbelspoor en de RegioExpress moeten nemen. Dan zijn ook meer resultaten van het onderzoek bekend.



De verdubbeling van het spoor en de inzet van de sneltrein kan bij een akkoord van de Provinciale Staten gerealiseerd worden in vijf tot zeven jaar.