Eerst sporten en dan avondeten in plaats van andersom

In Harreveld is dat straks misschien anders. De komende weken wordt een pilot gedraaid om te kijken of kinderen in middaguren, aansluitend aan school, hun sporttraining kunnen bijwonen.

'We hebben aan ouders, sportverenigingen en vrijwilligers gevraagd om te kijken of er mogelijkheden zijn om te sporten in de tijd van de buitenschoolse opvang', zegt basisschooldirecteur Jacques Janssen.

Stressen vanuit het werk om kinderen op sportclub te krijgen

Maar om dat voor elkaar te krijgen is heel veel nodig. 'Trainers moeten 's middags kunnen en er moet toezicht zijn', legt Hans Klein Nienhuis uit. Hij is vader en zit in de werkgroep die de mogelijkheden bekijkt.

'Ik zie het bij mij thuis, mijn twee kinderen doen ook van alles na schooltijd. En dan is het voor mij rennen als ik vanuit het werk kom om te zorgen dat de kinderen op tijd bij sportverenigingen of muziekverenigingen zijn.'

Cas wil weer eten met zijn ouders

De kinderen zelf zien het ook wel zitten. Cas wil weer graag met zijn ouders en broertje samen eten. 'Nu moet ik vaak na de tijd alleen eten en dat vind ik niet leuk.' Jana is het daar mee eens. 'Ik doe nu 's middags niet zoveel. Als we 's middags zouden kunnen sporten dan zou ik ook eerder naar bed gaan, ik ga nu veel te laat naar bed.'

'We gaan de komende weken kijken hoe het gaat', legt Klein Nienhuis uit. 'Daarna gaan we evalueren.' Puntje van aandacht: de financiën. 'Ja, dat is inderdaad een ding', zegt hij. 'Maar leerlingen betalen nu voor de avonduren ook contributie aan de voetbalclub, dus daar moeten we wat op gaan vinden.'

Vooral leefbaar

Het achterliggende doel is het leefbaar houden van het dorp. Toen twee jaar geleden de overkoepelende stichting van de scholen in Oost Gelre bekendmaakte dat scholen in de kerkdorpen bijna niet open te houden zijn, opende dat de ogen van de ouders.

'We willen aan ouders en aan toekomstige ouders iets te bieden hebben', legt Janssen uit. 'Mensen moeten hier in Harreveld meer vinden dan alleen een school. Het moet hier vooral leefbaar zijn.'

