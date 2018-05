Mannen stelen fors bedrag uit kluis van garage Terborg, videobeelden online

TERBORG - Twee mannen hebben woensdag 16 mei in een onbewaakt moment de kluis van een garagebedrijf in Terborg geplunderd. De daders wisten eind van de middag het pand te betreden, de kluis te openen en een ongeveer 10.000 euro buit te maken. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt.

De diefstal werd omstreeks 16.15 uur gepleegd bij Garage Veenhuizen aan de Silvoldseweg. Op camerabeelden is te zien dat de mannen met een witte Opel Vivaro het terrein opreden, waarna één van de twee mannen het pand binnenliep. De ander, een wat dikkere man, bleef op de uitkijk staan.



Na zo’n tien minuten, waarin de ene dader het kantoor doorzocht en de kluis wist open te krijgen, vertrokken de twee in de richting van Terborg. Vlekkeloos ging dat niet, de auto komt nog even vast te zitten in de struiken. Van de daders ontbreekt nog altijd ieder spoor.

De garage heeft beelden van bewakingscamera's online gezet in de hoop dat de daders worden herkend.