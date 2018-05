'Vierdagsebos' wordt snel hersteld

ELST - Vóór de start van de Vierdaagse op 17 juli is het 'Vierdagsebos' gewoon weer het 'Vierdaagsebos'. Het bord in Park Lingezegen waar de spelfout op staat, wordt snel aangepast.

Dat meldt de Nationale Bewegwijzeringsdienst, die over de borden gaat. 'Jammer dat er een fout in is geslopen', zegt een woordvoerster. 'Het blijft mensenwerk.'

Het is niet voor het eerst dat er fouten op borden staan. Het ging de laatste tijd onder meer mis in Winterswijk, Doetinchem en Lichtenvoorde.

Zie ook: Opnieuw spelfouten op bewegwijzeringsborden: 'Het blijft mensenwerk'