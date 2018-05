Gevonden tijgermug Aalten blijkt vals alarm

AALTEN - De mug die maandag in Aalten voor ongerustheid zorgde, omdat het mogelijk een tijgermug kon zijn, blijkt ongevaarlijk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft na onderzoek geconcludeerd dat het geen steekmug, en dus ook geen tijgermug, is.

Een bewoner van Aalten vond maandag een mug met larven en trok aan de bel. De NVWA onderzocht het insect en bevestigde dinsdag dat het niet om de gevaarlijke tijgermug gaat. Het is niet verrassend dat inwoners oplettend zijn, vorig jaar was het wel raak in het Achterhoekse dorp.



Om te voorkomen dat de tijgermuggen zich vestigen in de Achterhoek, blijft de NVWA scherp op het bestrijden van het insect. De gevaarlijke mug kan meer dan twintig soorten virussen als knokkel- en zikakoorts overbrengen, wat kan zorgen voor koorts of ontstekingen.