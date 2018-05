Oldebroek compenseert inwoners voor 'kraanwaterbelasting'

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek gaat de komende jaren inwoners en bedrijven compenseren voor de omstreden 'kraanwaterbelasting'.

Waterbedrijf Vitens moet van de gemeente precariorechten betalen voor het gebruik van het waterleidingnet in de grond. Sommige gemeenten zetten het middel in om de inkomsten tijdelijk te verhogen. Het heffen van precariorechten levert gemeenten een flinke duit op, maar waterbedrijf Vitens verzet zich daar hevig tegen en zei eerder de kosten door te berekenen aan de inwoners van de gemeenten. Per aansluiting moet zo'n 100 euro per jaar worden betaald. Na 2021 is het heffen van dit soort extra belastingen bij wet verboden.

In Gelderland waren de gemeenten Lingewaard, Hattem en Oldebroek van plan om de heffingen in te voeren. De gemeente Oldebroek heeft dinsdag bekend gemaakt inwoners en bedrijven te compenseren via de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen.

Op 19 april 2018 besloot de gemeenteraad unaniem de doorbelaste precariobelasting aan de inwoners en bedrijven te vergoeden. Volgens de gemeente is vergoeding via gemeentelijke belastingen het meest efficiënt. Het plan van de gemeente om extra inkomsten te genereren met de precarioheffing valt daardoor dus in het water.

Eerder liet de gemeente Lingewaard weten vast te houden aan de omstreden heffing, maar ook haar inwoners te compenseren.

