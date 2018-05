NIJKERK - De Arkemheenpolder is het belangrijkste weidevogelgebied van Gelderland. Vorig jaar was ik er ook… om te kijken hoe het gaat met de grutto, de kievit, de tureluur en nog zo wat meer vertederende fladderaars.

Het is nog vroeg als ik het eerste weiland inloop. Met boer Piet… biologisch en vogelminnend. Overal om ons heen vliegen grutto’s op… om ons af te leiden van hun nesten. 'Het is een goed vogeljaar', vertelt Piet. 'Minder predatoren.' Hij bedoelt vooral de vossen en de kraaien, die er vaak voor zorgen dat er geen tureluurtje in de pubertijd komt.

Geen veertje beweegt er. Geen ademhaling te zien. Harm Edens

We lopen voorzichtig door het gras en als er ergens een aanwijs-stokje omhoog steekt gaan we op zoek naar het nest dat daarbij hoort. Tussen wat rietachtig gras liggen 4 grutto-eitjes. Twee ervan zijn leeg. De kuikens zijn er net uit. Ze liggen nog in het nestje en houden zich dood. Geen veertje beweegt er. Geen ademhaling te zien.

Tekst gaat verder onder de foto.

In die enorme vlakte met koeien, reigers en mensen kijken ze me volkomen weerloos aan. Ik kijk terug. En ik voel nog sterker dat ik een antwoord wil op de vraag: Wie gaat zich het lot van de grutto aantrekken. Wie gaat er nou eindelijk echt voor zorgen dat het niet elk jaar slechter gaat, maar langzaamaan beter? Ik ga niet weg voor ik het weet, dus het kan een lange dag worden.

Iedere zaterdag is weer een aflevering te zien op TV Gelderland van BuitenGewoon, Harm zwerft door Gelderland. Presentator Harm Edens wandelt door Gelderland, met boswachters en gidsen en laat zich verrassen door alles wat ze tegenkomen. Dit seizoen schrijft hij ook wekelijks een column, voorafgaand aan de uitzending.

Kijk hier de vorige uitzending terug: