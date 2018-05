3 maanden cel voor bezit drugs en wapens

DOETINCHEM - Een 26-jarige man uit Doetinchem moet 3 maanden de cel in voor drugs- en wapenbezit. Dat heeft de rechtbank dinsdag besloten.

In de woning van de man werden GHB, XTC gevonden. Ook lagen er 2 verboden messen, een werpster en een namaakwapen. De man is eerder voor dit soort feiten veroordeeld. Hij liep nog in een proeftijd van een veroordeling van de economische strafrechter; daardoor wordt zijn proeftijd met 2 jaar verlengd.

De man wordt vrijgesproken voor het bezit van een ander nepwapen, omdat de politie niet in het dossier heeft vermeld of het balletjespistool wel of niet onder de speelgoedrichtlijn valt.