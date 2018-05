UIT in het weekend: dit zijn de tips van Esther

ARNHEM - Heb je zin om er lekker op uit te gaan met deze zomerse temperaturen, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

NK Jachthoornblazers bij Vrieze's Erfgoed

Wapenveld wordt zaterdag gedomineerd door groene jassen, kniebroeken en glanzende jachthoorns vanwege het Nederlands Kampioenschap Jachthoornblazen. Meer dan 250 blazers doen mee aan de wedstrijd. Ook is er een markt, een roofvogelshow en demonstraties met jachthonden.

Film kijken onder sterrenhemel

Film kijken onder een sterrenhemel in Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek: hoe leuk en romantisch is dat? Neem een warme deken of slaapzak mee en kijk naar de film 'Beasts of the Southern Wild'. De film begint om 22.00 uur.

Ulft is weer kunstdorp

De SSP-HAL in Ulft is weer omgetoverd tot een waar kunstdorp. Voor de 26ste keer wordt daar Huntenkunst gehouden, een internationale manifestatie voor hedendaagse kunst. 220 kunstenaars uit 30 landen tonen hun werk. Het thema van dit jaar is Roemenië.

Kunstmarkt rond de kerk in Hattem

Voor kunst kun je dit weekend ook terecht in Hattem. Tijdens de Kunstmarkt is er in de fraaie historische binnenstad werk te zien van ruim 50 kunstenaars uit heel het land. Vele kunstdisciplines zijn vertegenwoordigd, van schilderkunst tot glaskunst en van unieke sieraden tot kunstzinnige houten meubels.

Shrek de musical

Zoals elk jaar komt de oudste musicalvereniging van Nederland weer met een nieuwe voorstelling. Dit jaar heeft Sempre Sereno uit Wageningen gekozen voor de sprookjesmusical Shrek. De musical is zaterdagmiddag en zaterdagavond nog te zien in het Theater Junushoff.

Zeepkistenrace Lievelde

Dit weekend barst het feest weer los in Lievelde. Voor de 89ste keer vindt het School- en Volksfeest plaats. Van zaterdag tot en met maandag is er kermis in het dorp. Ook zijn er allemaal andere activiteiten zoals vogelschieten en een zeepkistenrace.

Kinderfestival in Wageningen

Het terrein aan de Duivendaal in Wageningen zal zaterdag weer veranderen in een kinderparadijs. Tijdens het Kinderfestival Wageningen kunnen kinderen van tussen de 2 en de 12 jaar zich uitleven op verschillende springkussens, de pannakooi, rondjes racen op het skippybalparcours of proefjes doen in het speciale kinderlab. Het festival begint om 11.00 uur.

Marikenweek in Nijmegen

Wil je er nu ook na het weekend op uit, dan kun je naar Nijmegen. Dit jaar viert de stad het 500-jarig bestaan van het middeleeuwse mirakelspel Mariken van Nieumeghen. Volgende week wordt dit feestje nog eens extra gevierd met de Marikenweek. Vanaf maandag is er de hele week van alles te doen in de stad, van stadswandelingen tot voorstellingen.