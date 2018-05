Aantal deelnemers Achterhoekse Wandelvierdaagse blijft oplopen

DOETINCHEM - De organisatie van de veertiende editie van de Achterhoekse Wandelvierdaagse zag dit jaar opnieuw het deelnemersaantal groeien ten opzichte van voorgaande jaren. Bijna 3700 liefhebbers wandelden in de dagen van 9 tot en met 12 mei verschillende routes door het Gelderse coulisselandschap.

'Hier zijn we uiteraard erg blij mee!', laat Jo Weijers van de organisatie weten. 'Hoe meer mensen van dit evenement kunnen genieten, hoe beter.'

Meer dagdeelnemers

Deelnemers van de Wandelvierdaagse starten op het Simonsplein in Doetinchem om zo routes van 12, 20, 30 en 40 km door de Achterhoek te wandelen. De organisatie ziet vooral het aantal dagdeelnemers stijgen. 'We zien dat er vooral meer jongeren meedoen', zegt Weijers. 'De vrijheid om zelf te bepalen hoeveel dagen je meeloopt, slaat duidelijk aan.' Dit jaar mocht de organisatie ongeveer 2600 dagdeelnemers verwelkomen.



De wandelroutes leiden deelnemers door bossen, idyllische dorpjes en landgoederen en boerenakkers, wat erg geliefd is bij de lopers. 'Ook dit jaar kregen we weer veel enthousiaste reacties over de mooie wandelroutes en fraaie gebieden waar de deelnemers doorheen liepen', aldus Weijers.

Meer variatie

Zo liepen wandelaars door het coulisselandschap van Bronckhorst, onlangs uitgeroepen tot mooiste wandelgemeente van het jaar. De organisatie probeert echter de komende jaren deelnemers meer variatie te bieden door routes te wisselen van dag. 'Zo kunnen steeds meer daglopers ook van een ander stukje Achterhoek genieten.'

De 14e Achterhoekse Wandelvierdaagse was van 9 tot en met 12 mei.