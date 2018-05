Vier aanhoudingen na steekpartij Nijmegen

NIJMEGEN - De politie heeft vier personen aangehouden na de steekpartij van maandagmiddag in Nijmegen. Twee zijn ondertussen weer vrijgelaten. Het slachtoffer is niet in levensgevaar.

Een 17-jarige man uit Nijmegen is aangehouden omdat hij ervan verdacht wordt een 22-jarige man uit Nijmegen te hebben gestoken. Ook een andere 17-jarige Nijmegenaar is aangehouden vanwege betrokkenheid bij het steekincident. Volgens de politie zou die eerder bedreigd zijn door het slachtoffer en de vrouw die bij hem was.

Steekwonden

De 22-jarige Nijmegenaar heeft flinke verwondingen opgelopen bij de steekpartij, maar is buiten levensgevaar. Hij was in het gezelschap van een 19-jarige vrouw. Deze man en vrouw werden ook aangehouden, omdat de politie vermoedde dat zij één van de 17-jarige mannen bedreigd hadden. Mogelijk was dat de aanleiding voor het steekincident.

