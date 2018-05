Casper de Gier met één been in WK-selectie

LAAG-KEPPEL - Casper de Gier uit Laag-Keppel maakt kans op een plek binnen de nationale selectie voor de wereldkampioenschappen begin juli in eigen land. Het 22-jarige skeelertalent veroverde maandag een tweede plek op het Nederlands Kampioenschap marathon en verstevigde zo zijn uitgangspositie voor deelname aan het WK.

'Ik ben niet zo zeer verrast, ik wist wel dat ik het kon', laat de zelfverzekerde Casper de Gier weten over zijn prestatie op 2e Pinksterdag. 'Een marathon is alleen een andere wedstrijd, je moet een beetje geluk hebben en een beetje geluk afdwingen. Dat heb ik goed gedaan.'

Om selectie voor de nationale ploeg af te dwingen, is het voor de pas 22-jarige Achterhoeker belangrijk zich tussen de grote jongens op het podium te rijden. 'Het is nog afwachten of ik wel of niet geplaatst ben, dat hoor ik donderdag', legt de Laag-Keppelse atleet uit. 'De selecties worden gedaan op basis van de resultaten van de NK’s, dat is voor mij heel gunstig.' De Gier eindigde tijdens de verschillende disciplines één keer als vierde en twee keer als tweede.



De skeeleraar zal moeten wachten tot de definitieve selectie bekend is, maar ziet het met vertrouwen tegemoet: 'Ik heb laten zien sterk te zijn en ben een toegevoegde waarde, ze kunnen bijna niet om mij heen', zo vertelt De Gier over zijn geschatte kansen op deelname. Hij kijkt dan ook al stiekem vooruit.

'Vanaf volgende week ga ik weer trainen en focus ik me op de wegraces en de marathon. Op het WK en EK moet ik zo goed mogelijk zijn.' Dit jaar zal hij naar eigen zeggen nog fungeren als knecht, maar de Achterhoeker droomt over zijn individuele succes. 'Uiteindelijk wil ik natuurlijk zelf wereldkampioen worden.'



De wereldkampioenschappen zijn van 1 tot en met 8 juli in Heerde en Arnhem.



Foto: Casper de Gier