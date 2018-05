Deel dit artikel:











Deze man pint geld met een gestolen pas. Wie is hij?

'S-HEERENBERG - Een inwoonster van 's-Heerenberg (67) is 1160 euro kwijt na de diefstal van haar pinpas. De dader, naar wie de politie op zoek is, pint op 8 maart en haalt zo geld van de rekening van het slachtoffer. Een man blijkt twee keer geld te tappen uit een automaat van de Rabobank aan de Stadswal in 's-Heerenberg.

De bestolen vrouw ontdekt de diefstal van haar portemonnee, met daarin de pinpas en de pincode, wanneer ze die dag bij de Lidl haar boodschappen wil afrekenen. In haar handtas zit geen beurs meer. De vrouw doet boodschappen met haar man en ze waarschuwen meteen de bank als ze de diefstal ontdekken. Maar het is te laat. Een medewerker van de bank weet te melden dat er al geld van de rekening af is. Het slachtoffer snapt er niets van. Zodra ze wil betalen, merkt de vrouw dat de rits van de handtas dicht zit. Maar als ze de tas opent, is de portemonnee weg. Tegenover de politie verklaart ze geen idee te hebben hoe de diefstal heeft kunnen gebeuren. Van de pinner zijn duidelijke beelden. De politie wil weten wie hij is. Wie het antwoord weet, wordt verzocht zich te melden. Dat kan door 0800-6070 te bellen of (indien u anoniem wenst te blijven) 0800-7000.

