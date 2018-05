Mierenplaag in huis? Zo kom je er vanaf!

Volgens Milou van Silfhout van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen in Wageningen is het logisch dat we nu last van mieren krijgen. 'Ze gaan in een winterslaap en nu worden ze wakker. Ze gaan dan op zoek naar voedsel. Naar insecten voor hun eiwitten en naar zoetigheid voor glucose.'

Van buiten naar binnen

Volgens Van Silfhout zoeken ze normaal buiten naar voedsel. 'Maar als er buiten te weinig voedsel is, dan komen ze naar binnen. Het ligt er ook aan waar het nest is. Als dat dichter bij de deur is, komen ze sneller naar binnen.

Zo hou je ze weg!

De toptip van de kenner is: haal je zoetigheid weg.

En verder:

bewaar suiker in afgesloten potten, niet in zakken, want daar kunnen ze doorheen

als u een mierenspoor heeft in uw huis, maak het schoon met bijvoorbeeld azijn, want het is een geurspoor. Als je dat onderbreekt kunnen ze de weg niet meer vinden

vuilnisbakken goed schoonmaken

Vooral niet doen

Milou van Silfhout raadt af om bij het bestrijden van de mier gif te gebruiken. 'Met gif maak je ook andere beesten dood. Als je heel veel last hebt, giet dan kokend water over het nest. Dat is voor de mieren heel erg vervelend, maar de rest blijft leven.'

Het slechte nieuws

Er is geen permanente oplossing. Want als ze voedsel nodig hebben, gaan ze toch via een andere manier op zoek. Door het gebruik van citronella of koffiedik kun je misschien ook het geurspoor onderbreken. Maar als ze écht willen, komen ze toch naar binnen. De plaag gaat ook niet vanzelf over. In juli komt er bovendien misschien weer een nieuwe koningin. Die gaat nestelen en dan begint alles weer opnieuw.