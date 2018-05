Waarom danst deze elektriciteitsmast in Doetinchem?

Elke week gaat Pieter van Eekelen voor het programma UIT met Esther op zoek naar bijzondere, mooie of opmerkelijke gebouwen of kunstwerken in onze provincie. Deze week gaat hij langs een kunstwerk bij het bedrijventerrein in Doetinchem.

De mast is 37 meter hoog en is gemaakt van 11 ton staal. Het lijkt wel of de mast wil dansen.

Pieter: ' Hij vraagt de andere masten ten dans. Hij doet dat zeer formeel, zoals het hoort. Linkerarm op de rug, rechterarm uitnodigend uitgestoken. En dan de vraag: mag ik deze dans van u?

Kunstenaar Floris Schoonderbeek gaf het kunstwerk dan ook de naam Shall we dance? Met het beeld wil de kunstenaar mensen uitnodigen om met verbeelding naar je omgeving te kijken. Geen elektriciteitsmast zal ooit nog hetzelfde zijn.

Pieter bekeek het kunstwerk van dichtbij:

Foto: Omroep Gelderland

