Inbraak bij gezin dat net een dag op vakantie is

De meest recente inbraak vindt plaats op 25 februari.

In de ouderlijke slaapkamer liggen bij terugkomst van het gezin op 3 maart alle kleren uit de kast op de grond. Een envelop met buitenlands geld ligt op het bed, ook de tasjes van de vrouw des huizes.

In de kamer van de oudste dochter is het een ravage. Overal ligt schoolpapier, haar tasjes liggen op de grond. De inbrekers zijn ook in de slaapkamer van de jongste geweest. Her en der liggen zakken met speelgoed.

Inbrekers staan op camerabeelden

Na een eerdere inbraak, vijf jaar terug, hebben de bewoners bewakingscamera's geplaatst. En die camera's registreren op 25 februari drie personen. Ze klimmen via een keukenraam naar binnen. Dat gebeurt om 19.44 uur. Zeven minuten later gaan de drie weer weg.

Het gezin mist na de inbraak een horloge van het merk Fossil, een gouden kettinkje met kleine schakels en een Chinees teken als hangertje en een flesje parfum Dior Addict van 50 milliliter.

Meteen nadat de vrouw van het gezin is gewaarschuwd deelt ze het relaas op Facebook. Dat wordt enkele duizenden keren gedeeld en er komen reacties op. Een van de reageerders zegt een van de inbrekers te herkennen. Uit onderzoek blijkt later dat deze persoon niet op de beelden staat.

Auto's in de straat

Een dorpsgenoot van het gedupeerde gezin laat weten de dag voor de inbraak een verdachte auto in de Koeslagstraat in Laren te hebben gezien. Het betreft een nieuw model van het merk Smart, met rechts voorin een man met een donkere huidskleur. De inzittenden zijn rond de 25 jaar.

De echtgenoot van het gezin ziet op 23 februari ook een verdachte auto. Een witte, aan de bestuurderskant beschadigde, Volkswagen T4 rijdt tot

twee keer toe langzaam door de Koeslagstraat in Laren. Achter het stuur zit een man van ongeveer 25, met donkergetinte huidskleur en een baardje. Deze wagen ziet de bewoner even later opnieuw, op de Zutphenseweg.

Wie weet meer over deze mannen of herkent ze? Bel dan met 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.