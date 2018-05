Bond van Wetsoverteders wil Bluebandbajes bezetten

ARNHEM - De Bond van Wetsovertreders (BWO) wil op vrijdag 15 juni 2018 de ingang van de gevangenis Arnhem-Zuid bezetten. Dat bevestigt voorzitter Pieter Vleeming. Het plan is om met 75 man de ingang van de ‘Bluebandbajes’ te blokkeren.

Aanleiding is een incident op 12 mei. Die dag heeft een van de gedetineerden een matras in brand gestoken. Vleeming brengt dat in verband met het zogeheten stoplichtsysteem. Gevangenen ervaren dat vaak als onplezierig, legt hij uit. De directie van de ‘Bluebandbajes’ heeft eerdere bezwaren tegen deze gang van zaken volgens hem terzijde geschoven.

'Geen privileges'

Als een gedetineerde binnenkomt, krijgt hij altijd een rode kaart. 'Dat betekent: geen privileges', legt Vleeming uit. 'Met hard werken kunnen ze daar een oranje en een groene kaart verdienen. Bij een kleine overtreding kunnen ze zó weer worden teruggeplaatst naar oranje of rood.”

'Bewaker uitschelden'

Aan wat voor overtredingen moeten we dan denken? “Bijvoorbeeld als je een bewaker uitscheldt”, vertelt de BWO-voorzitter. 'Of je krijgt cannabis binnen.' De bond heeft eerder aangifte gedaan tegen minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).

Vernederd

De gevangene zou brand hebben gesticht omdat hij zich vernederd voelde door de directie van het gevangeniscomplex. Een woordvoerder van Justitie liet eerder in een reactie weten dat de gevangenisdirectie zich niet in het geschetste beeld herkent.



De actie op 15 juni begint om 8.00 uur en eindigt om 18.00 uur. Het moet voorkomen dat personeel naar binnen kan. De BWO heeft de burgemeester van Arnhem om toestemming gevraagd. Mocht hij de bezetting niet toelaten, dan spant de bond een kort geding tegen de gemeente aan.