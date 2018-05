Snel internet ook in zicht voor andere buitengebieden

WIJCHEN - Het ziet ernaar uit dat ook inwoners van buitengebieden in Wijchen en andere gemeenten snel internet krijgen. De gemeenten willen daarvoor mogelijk samenwerken en zelf een glasvezelnetwerk aanleggen, zoals ook tien gemeenten in het Rivierengebied doen. In april heeft de Europese commissie hiervoor toestemming gegeven.

Tot nu waren marktpartijen niet bereid om in de dunbevolkte buitengebieden een snel netwerk aan te leggen, tenzij de inwoners zelf een flink bedrag bijlegden.

Model Rivierenland krijgt mogelijk navolging

Daarom is de regio Rivierenland al sinds 2014 bezig om zelf een traject op te starten. Omdat dit mogelijk concurrentievervalsend zou zijn, heeft dit nogal wat haken en ogen. Toch heeft de Europese commissie op 10 april 2018 toestemming gegeven voor dit zogenoemde 'model Rivierenland'.

Nu er eindelijk toestemming is, starten de tien gemeenten vanuit een gemeenschappelijke regeling dit jaar nog met de aanleg van het glasvezelnetwerk. De belangrijkste uitgangspunten zijn een open netwerk, 100% aansluiting van alle woningen in de witte gebieden (gebieden waar nu nog geen glasvezel ligt, red.) en geen eigen bijdrage voor de realisatie van de aansluitingen.

In Wijchen bekijken ze de aanpak van het Rivierenland met grote interesse, zeker nu er eindelijk toestemming is vanuit Brussel. Maar Wijchen kan dat niet alleen. Daarom wordt er nu samen met Doesburg, Zevenaar, Berg en Dal en de gemeente Overbetuwe een plan opgesteld dat in oktober binnen de regio Arnhem-Nijmegen wordt besproken.

Plotseling ook interesse vanuit de markt

Of het toeval is of niet, maar ongeveer gelijktijdig aan dit besluit heeft de firma Glasvezel Buitenaf zich gemeld met een voorstel voor de aanleg van een glasvezel netwerk in de buitengebieden van de regio Arnhem-Nijmegen. Eerder heeft die firma al buitengebieden in de Achterhoek aangesloten en ook voor de Veluwe zijn er plannen.

Glasvezel Buitenaf stelt voor om gefaseerd over een periode van twee jaar de buitengebieden van Wijchen aan te sluiten. Aanvullend stelt het bedrijf wel een aantal voorwaarden waaronder een eigen bijdrage van zo'n vijftien euro per maand extra per aansluiting. Of het bedrijf ook overgaat tot 100% aansluiting van de witte gebieden is volgens wethouder Paul Loermans nu nog onduidelijk. 'Voor zover daar nu inzicht in is, lijkt het model Rivierenland meer voordelen te bieden voor onze inwoners, maar wel met een hoge investering voor de gemeenten.'

De wethouder vraagt zich af of de plotselinge interesse van een marktpartij het 'model Rivierenland' niet blokkeert voor Wijchen. Maar zo lang er geen concreet gegarandeerd plan ligt dat Glasvezel Buitenaf binnen drie jaar een glasvezelnetwerk realiseert, is dat volgens wethouder Loermans niet het geval. 'Dit is belangrijk omdat anders deze blijk van belangstelling van Glasvezel Buitenaf de levering van breedbanddiensten kan vertragen en in het ergste geval zelfs blokkeert.'

Als Glasvezel Buitenaf geen concreet plan presenteert voor gegarandeerde aanleg wil wethouder Paul Loermans de eerder genoemde regiogemeenten op één lijn krijgen voor een aanpak conform het model Rivierenland.

In Wijchen kan het sneller

Hoeveel bewoners in het buitengebied interesse hebben voor aansluiting op glasvezel is nog niet bekend. De kosten per aansluiting schat Loermans op zo'n 3500 euro per aansluiting. Hij schat in dat de tijd totdat er daadwerkelijk glasvezel ligt, wordt bekort nu er al toestemming is vanuit Brussel en doordat Wijchen kan putten uit de ervaringen die zijn opgedaan in Rivierenland.

'Als we in navolging van de regio Rivierenland in onze regio besluiten om ook zelf een netwerk te realiseren dan schatten wij in dat dit binnen 3-4 jaar moet lukken. Als de route aanleg door een marktpartij gevolgd wordt, is de verwachting dat dit sneller kan. Glasvezel Buitengebied noemt in haar intentieverklaring een periode van twee jaar', aldus de wethouder.