Parkiet Coco ontsnapt in Arnhem, beloning van duizend euro

ARNHEM - Narcisa uit Arnhem zit in zak en as. Zij is een paar dagen in het buitenland en haar 20-jarige parkiet Coco blijkt te zijn weggevlogen. Vriendin Sada kwam er gisteren achter, toen ze even bij de vogel ging kijken. Wie Coco vindt en vangt krijgt een beloning van duizend euro, zo belooft de eigenaresse.

'Dit is in al die 20 jaar nog nooit gebeurd', vertelt Sada. 'Ik kwam binnen en zag dat de kooi open stond. Het raam stond op een kier en het net dat over het balkon was gespannen, zat een beetje los.'

Hoewel de vogel genoeg eten voor twee dagen had, besloot ze toch even een kijkje te nemen bij Coco.

'De parkiet heeft voor de eigenaresse heel veel waarde'

'Nu is 'ie weg helaas. Mijn vriendin Narcisa is niet boos, maar wel heel erg verdrietig. Ze kreeg Coco toen ze 8 jaar was van haar moeder. Haar moeder is inmiddels overleden, dus de parkiet heeft voor haar heel veel waarde', benadrukt Sada.

Coco is gek op spiegels

Coco is een grijze valkparkiet met oranje wangen en witte rand bij de vleugels. Eén van zijn neusgaatjes is iets verdikt. De vogel is weggevlogen in de buurt van het Gelderseplein in Arnhem-Zuid.

'Coco reageert vooral op vrouwenstemmen en is gek op spiegels', weet Sada nog als bijzonderheid te melden.