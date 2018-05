Wie is deze vrouw die geld steelt van rekening van man van 91?

Doordat de bank van het slachtoffer op 26 april 2017 alarm slaat, wordt duidelijk dat de man veel geld mist. Iemand haalt in vier plaatsen op 25 april van dat jaar geld van zijn rekening; dit gebeurt in Tiel, Dordrecht, Eindhoven en Bergen op Zoom. In die laatste plaats pint de dader zelfs twee keer. De totale pinschade bedraagt 3200 euro.

In Tiel verdwijnt, zonder dat de man en zijn familie het in de gaten hebben, 1200 euro van zijn rekening. Van die 'transactie' bij de Rabobank geeft de politie foto's vrij. Daarop is een vrouw te zien.

Pincode in portemonnee slachtoffer

Twee dochters van het slachtoffer, de man woont in een verzorgingstehuis, helpen hun vader met zijn financiën. Een van hen vertelt de politie dat haar vader een zwarte portemonnee heeft waarin hij contant geld, kleingeld, zijn bankpas en zijn pincode bewaart. Ze vermoedt dat de pas op 25 april 2017 is ontvreemd, maar ze heeft geen idee hoe. Haar vader krijgt die dag nog bezoek van de huisarts voor een behandeling.

In de portemonnee zat 230 euro. Ook dat geld is weg.

Bureau GLD toonde woensdag beelden van de vrouw die op 25 april 2017 in Tiel met de pas van de man uit Kesteren totaal 1200 euro haalt. Later gebeurt dat ook in Dordrecht, Eindhoven en Bergen op Zoom. De politie onderzoekt haar rol bij die transacties.

Weet u wie de vrouw is of hebt u andere informatie waardoor de zaak van een jaar geleden kan worden opgelost, bel dan met de politie op 0800-6070. Anoniem bellen kan ook op 0800-7000.