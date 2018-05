André van Duin opent Marius van Dokkum Museum in Harderwijk

NUNSPEET - Harderwijk is vanaf zaterdag een museum rijker. Dan opent het Marius van Dokkum Museum de deuren. De opening wordt verzorgd door acteur, presentator en komiek André van Duin.

In 2015 exposeerde Van Dokkum in het Stadsmuseum in Harderwijk. De tentoonstelling was een enorm succes. Er kwamen veel bezoekers en de reactie waren enthousiast, waaruit bleek dat het publiek was gevallen voor het werk van Marius van Dokkum. En Marius viel op zijn beurt voor de stad Harderwijk, met z’n mooie pleinen, straatjes en monumenten. Hij voelde zich er zo thuis dat hij samen met het Stadsmuseum op zoek ging naar een geschikte locatie waar hij zijn werk permanent zou kunnen tonen.

Zijn oog viel op een van de mooiste panden van Harderwijk, de voormalige Snijkamer van de Universiteit van Harderwijk. Hier ontleedden de professoren destijds onder toeziend oog van hun studenten lichamen tijdens de zogenoemde anatomische lessen. Deze markante historische locatie heeft na een grondige verbouwing een nieuwe en unieke bestemming gekregen: een museum gewijd aan het werk van een levende kunstenaar.