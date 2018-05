GASTBLOG OOIEVAARS: 'Hier vreesden we al voor'

14 mei 2018. De kleine ooievaartjes kunnen al steeds meer zoals bijvoorbeeld zitten om over de rand van het nest te kijken. Als je goed kijkt, kan je ze soms vanaf de dijk zien zitten. Ze zien er wat smoezelig grauw uit. Ze laten zich goed horen.

De kraaien zijn de laatste dagen minder lastig. Ze vallen het nest niet meer aan. Wel kijken ze de oude ooievaars na als die voorbij vliegen.

Vol nest

15 mei 2018. Het wordt al vol in het nest met drie opgroeiende kuikens. Een van de ouders slaapt ’s nachts al op de lantaarnpaal. De dag daarna hoor je de kleine ooievaartjes al heel goed klepperen.

19 mei 2018. Wat groeien ze hard! En wat is het verschil groot tussen de twee jongen van 3 mei en die ene van 5 mei. Die laatste is echt een stuk kleiner en nog wat grijzer van kleur. De twee groten zijn wat witter en ze krijgen al een randje zwarte veren langs de vleugels.

21 mei 2018 En dan gebeurt er iets waar we al die tijd al voor vreesden: onder, bij het trapje van de wiel ligt iets wits. Het is een dood ooievaarskuiken. Omdat de camera weer vol gepoept is, weten we niet wat er gebeurd is. Gevallen, over de rand geduwd door broer of zus, eruit gehaald door de kraaien? We zullen het nooit weten. We vinden het wel heel erg verdrietig. Jan heeft het kleintje begraven in de wei.

Onze belevenissen met de ooievaars lopen steeds één dag achter bij “Beleef de lente”.

Op twee mei, één dag eerder dan bij ons, kwamen hun eerste jong uit het ei. Zij hebben ook vier jongen gehad. Gister hadden zij nog twee jongen over, vandaag staan wij er hetzelfde voor. Omdat hun camera verder weg staat van het nest, hebben zij geen last van poep in beeld en kunnen zij beter terug zien wat er gebeurd is. Helaas zullen we het bij ons nooit weten.

Deze gastblog is geschreven door Jacqueline Donkers. Zij kijkt dagelijks uit op 'onze' ooievaars. Onder het pseudoniem Dirkje van de Dijk schrijft zij voor regionaal huis-aan-huisblad “de Waalkanter” wekelijks een column over haar dagelijkse beslommeringen. Kijk hier live mee in het nest van de ooievaars.