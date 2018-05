Deel dit artikel:











Duo probeert man (70) in Rabobank te overvallen Foto: politie

ARNHEM - Het is slecht weer als op de ochtend van 8 december 2017 twee mannen de Rabobank binnenkomen aan het Willemsplein in Arnhem. Het is even voor 10.30 uur. Het duo heeft het gemunt op iemand die geld wil storten. Het slachtoffer is een man van 70 uit Arnhem. Hij raakt bij de overval 185 euro kwijt.

De mannen zijn vanaf de overkant van het plein naar de bank gelopen en doen in de bank hun capuchon af. Ze lopen daarna meteen door naar de stortingsmachine waar hun slachtoffer nietsvermoedend staat. Een van de mannen gaat rechts naast het slachtoffer staan, de ander op enkele meters afstand. De eerste verdachte toont het slachtoffer een krant om hem af te leiden, maar de Arnhemmer duwt de man met de capuchon van zich af. Worsteling bij de automaat Er ontstaat vervolgens een worsteling tussen beiden waarbij de Arnhemmer in zijn duim wordt gebeten. De Arnhemmer laat de aanvaller los, roept om hulp waarbij de tweede verdachte aan zijn jas trekt. Het slachtoffer verliest zijn evenwicht en valt van de trap bij de pin- en stortingsapparaten. De man van 70 heeft net een nieuwe heup. Beide overvallers rennen de bank uit; het slachtoffer is zijn stortingsbedrag van 185 euro, dat hij even daarvoor in het stortvak heeft gelegd, kwijt. Signalement overvallers De verdachte die het slachtoffer in eerste instantie probeert af te leiden draagt een donkerkleurige, mogelijk zwarte, broek, donkerkleurige schoenen (mogelijk ook zwart) met opvallend blauw/paars glimmende neuzen, een donkerkleurige, mogelijk zwarte, gewatteerde jas met capuchon. De tweede verdachte is gekleed in een vermoedelijk donkerblauw trainingspak met capuchon, sportschoenen die vermoedelijk ook donkerblauw zijn en een groene parkajas met capuchon. Zijn trainingspak heeft aan de linkerkant zowel op de broek als het jack opvallend witte merktekens Op de zijkant van de broek zijn witte vlakken op de bovenbenen zichtbaar. Aangezien de sportschoenen drie witte strepen hebben gaat het waarschijnlijk om stappers van het sportmerk Adidas. Overvaller 1 (de man die beet) leeftijd tussen de 22 en 25 jaar

slank postuur

een baard van een dag of vijf

lengte 1.70 meter à 1.75 meter

zwart gedekt haar, aan de achterzijde iets langer

getinte huidskleur Overvaller 2 leeftijd tussen 22 en de 25 jaar

slank/normaal postuur

lengte 1.80 meter

getinte huidskleur

getinte huidskleur

volle haardos en ongeschoren zwart met grijs Weet u wie de overvallers zijn of hebt u andere informatie die kan leiden tot het oplossen van deze overval, bel dan met de politie op 0800-6070 of als u anoniem wenst te blijven 0800-7000.