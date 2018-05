Auto belandt op zijn kant in bos Heerde

HEERDE - Een automobiliste is dinsdagochtend op de Nieuwe Zuidweg bij Heerde van de weg geraakt. De wagen kantelde daarna en kwam tegen een boom tot stilstand.

Het ongeval gebeurde iets voor half acht tussen de kruising met de Elburgerweg en de kruising met de Dellenweg. De bestuurster reed in de richting van de N309 toen ze in een bocht door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor.

Volgens een videocorrespondent is het slachtoffer nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto afgesleept.