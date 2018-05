Wie stak dit huis in Lobith in brand?

De bewoonster beleeft geen fijn einde van de kermis, omdat die eindigt in een ruzie met een vrouw met wie ze al twee jaar 'gedoe' heeft. Terwijl ze met enkele vrienden met haar fiets aan de hand naar huis loopt, wordt ze aangesproken door een jonge vrouw op een fiets. Het is een vrouw die ze van gezicht kent. De vrouw zegt dat het huis van de Lobithse in brand staat.

Vuur in de woonkamer

Ze fietst zo snel als ze kan naar huis en daar ziet ze vuur in de woonkamer; veel vlammen. De brandweer is er nog niet, de politie wel. Haar beide buren vertellen dat ze een jongen en een meisje voorbij hebben zien komen. De beschrijving van dit duo is summier; de mannelijke helft draagt geen shirt en het meisje is blond.

Op beeldmateriaal is te zien dat beide personen in de vroege ochtend van zaterdag 12 mei richting de woning lopen van de 32-jarige vrouw. Later komen ze weer langs, de andere richting op en dan rennend.

Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland, Bureau GLD, staat woensdag stil bij de zaak. De politie wil graag weten wie deze twee mensen zijn. Ook zoekt ze naar informatie over de brandstichting. Wie meer weet kan bellen 0800-6070 of anoniem 0800-7000.

