Wanneer speelt Vitesse in Europa?

ARNHEM - Vitesse-supporters kunnen de agenda erbij pakken en de vakantieplannen bijstellen, want Vitesse mag eind juli al beginnen aan het Europese avontuur.

Doordat de Arnhemmers afgelopen zaterdag de play-offs wonnen ten koste van FC Utrecht, mag de ploeg in de tweede voorronde van de Europa League instromen. Die tweede voorronde vindt plaats op 26 juli en 2 augustus.

Uit of thuis?

Hoewel het nog niet zeker is, is de kans groot dat Vitesse eerst een uitwedstrijd speelt. Dat komt doordat de ploeg het afgelopen seizoen in de poulefase van de Europa League speelde en daardoor meer punten heeft gepakt op de coëfficiëntenranglijst.

Veel ploegen in die tweede ronde hebben (vermoedelijk) minder punten dan Vitesse. Daardoor spelen de Arnhemmers de beslissende wedstrijd waarschijnlijk thuis.

Tegen wie?

Tegen wie speelt Vitesse dan? Dat is nog niet duidelijk. Op 19 juni wordt er geloot voor die tweede voorronde, dan zal er meer duidelijk worden.