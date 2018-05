Inspecteur NVWA: 'Fipronil-affaire meest ingrijpende dat ik ooit heb meegemaakt'

UTRECHT - Inspecteur Wim Peeters zegt in het vandaag gepresenteerde jaarverslag van de Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit (NVWA) dat hij in zijn veertigjarige loopbaan de fipronil-affaire de meest ingrijpende crisis vindt die hij ooit heeft meegemaakt.

'De getroffen familiebedrijven wankelden. De impact was enorm. Dan kon ik met een glaasje wijn 's avonds wel denken: ik hoop dat ze het redden', vertelt Peeters. De inspecteur geeft tegelijkertijd aan dat het proces rondom het verboden middel fipronil boeiend en uitdagend was.

Vorig jaar begon de fipronil-affaire, toen de insecticide werd aangetroffen in eieren. Honderden pluimveebedrijven werden tijdelijk gesloten en kippen en eieren vernietigd, nadat werd ontdekt dat het Barneveldse bedrijf ChickFriend het verboden middel in de stallen had gespoten om zo bloedluis te bestrijden. Uit laboratoriumtesten bleek dat het in kippen was terechtgekomen en in de eieren en mest.

Maatregelen

Toezichthouder NVWA geeft aan dat het systeem van checks and balances, waarin alle betrokken partijen (producent, retail, consument en toezichthouder) elkaar scherp houden, beter kan én moet.

Er zijn nog te veel kwetsbaarheden in het systeem NVWA

Het publiek belang van voedselveiligheid moet goed geborgd zijn, stelt de dienst. Volgens de NVWA zijn er nog te veel kwetsbaarheden in het systeem. De NVWA en de NCAE (Nederlandse Controle Autoriteit Eieren) nemen deel aan een ministeriële werkgroep die aanbevelingen heeft gedaan om zelfregulering te versterken. Ook bedrijven uit de pluimveesector zaten in dezelfde werkgroep en brachten eerder al maatregelen naar buiten.

Internationaal strafrechtelijk onderzoek

Er loopt nog een internationaal strafrechtelijk onderzoek. Ook onderzoekt de commissie Sorgdrager in opdracht van het kabinet de kwestie. De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt tegen het einde van dit jaar met een rapport.

Eierproductbedrijven voelen zich vooral slachtoffer NVWA

Volgens de NVWA was er bij verschillende bedrijven in de eierketen discussie over de wettelijke plicht om te controleren op fipronil, producten met fipronil te melden én ze uit de handel te halen. Zoals de eierproductbedrijven die van eieren een gedroogd of vloeibaar eierproduct maken om als halffabricaat af te zetten aan verwerkende bedrijven, die er vervolgens bijvoorbeeld koekjes van maken.

Deze bedrijven voelden zich vooral slachtoffer, meldt de NVWA. Zij hadden de fipronil immers niet in de eieren 'geduwd', zo vertelden betrokkenen aan de toezichthouder.

