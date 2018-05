Nog dagen asbest ruimen na brand in Ede

De wegen op het industrieterrein zijn ondertussen grotendeels wel vrij van asbest, maar de bedrijven moeten hun eigen terrein schoonmaken. Bedrijven en particulieren die asbest op hun dak hebben liggen, moeten overigens zélf een aanvraag doen om het te laten verwijderen.

Verslaggever Jan Sommerdijk volgde de informatiebijeenkomst over de afwikkeling (tekst gaat door onder audiofragment):

Boze ondernemers

Een ondernemer maakte zich er dinsdagochtend bij de informatiebijeenkomst boos over dat in zijn ogen het opruimen nu niet effectief gebeurt. Hij wil zo snel mogelijk zijn bedrijf weer in. Hij kreeg applaus na zijn pleidooi. Ondernemers maken zich er ook boos over dat ze zelf alles schoon moeten laten maken. Zij vinden dat de claim bij de veroorzaker gelegd moet worden.

Ontkenning hennepkwekerij

De eigenares van het pand waar het garagebedrijf in was gevestigd waar de brand woedde, is ook bij de informatiebijeenkomst aanwezig. Zij zegt niets te weten over de aanwezigheid van een hennepkwekerij in het pand. Bij de brand werd een hennepkwekerij aangetroffen.

Even improviseren

Autobedrijf Bochane houdt voorlopig kantoor in een camper op het bedrijventerrein. Volgens een medewerker van Bochane is het even improviseren met het mobiele kantoor. Hij hoopt dat ze snel het pand weer in mogen.

Verslaggever Jan Sommerdijk was bij het autobedrijf:

Voor het autobedrijf heeft dit tot gevolg dat auto's nu niet aan de klant kunnen worden afgeleverd. Klanten die hun auto voor een APK brengen, worden doorverwezen naar vestigingen van het bedrijf in Barneveld of Veenendaal. Of er wordt een andere oplossing gezocht.

